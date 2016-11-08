Канберра, 8 ноября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Австралии незадолго до посадки неизвестный отдал приказ экипажу австралийского коммерческого рейса набрать высоту и ждать разрешения о заходе на посадку, сообщает 8 ноября France-Presse со ссылкой на местные СМИ.

Haynes.com Авиадиспетчерская служба

27 октября самолет рейса 740 Virgin Australia готовился осуществить посадку в аэропорту «Тулламарин» в Мельбурне, когда получил приказ от неизвестного, выдавшего себя за диспетчера аэропорта, набрать высоту и ждать разрешения на посадку.

«Очевидно, неизвестный приобрел портативный радиопередатчик, который работает на тех же частотах, что и контрольно-диспетчерский пункт аэропорта, и этот человек должен был находиться в непосредственной близости от аэропорта», — сказал президент Независимой ассоциации пилотов Вирджинии Джон Лайонс.

Напомним, в настоящее время федеральная полиция Австралии зафиксировала 15 случаев несанкционированного вмешательства в систему радиопередачи с экипажами самолетов.