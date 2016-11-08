Москва, 8 ноября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Открытие памятника князю Владимиру в Москве положительно воспринимается большинством жителей России (55%), отрицательное отношение высказали только 4%, еще 5% затруднились ответить, а 36% не слышали о данном событии. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник князю Владимиру в Москве

По сравнению с другими монументами памятник Владимиру пользуется куда большей поддержкой: в частности, положительно отнеслись к установке памятника Ивану Грозному 37% граждан, к идее возвращения памятника Феликсу Дзержинскому — 31%.

Монумент воспринимается прежде всего как символ единства народов, проживающих в России (29%), актуализации истории страны (26%), исторической преемственности России и Киевской Руси (21%), как дань памяти предкам (24%), традициям и вере (23%).

В целом каждый четвертый опрошенный (23%) поддерживает идею установки памятников тем или иным государственным деятелям дореволюционной истории России. Однако, приоритет отдается все же военачальникам, полководцам (42% сказали, что установили бы памятник им) и ученым (35%).

Опрос проведен 16−18 октября 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.