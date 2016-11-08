Москва, 8 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Правительство России разработало проект поправок в законодательство о кадастровой оценке, из-за чего в стране может начаться рост налогов на недвижимость, пишет 8 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Расчет налогов на недвижимое имущество, поступающих в бюджеты субъектов РФ, происходит согласно кадастровой стоимости. Действующий на сегодняшний день закон позволяет до 2020 года уменьшать, но не увеличивать кадастровую оценку. В период с 2017 по 2019 год она будет зафиксирована на уровне начала 2014 года или года, когда регион выбрал ее базой для налога на недвижимость.

Теперь же в правительстве предложили сделать запрет более строгим и позволить регионам самостоятельно решать, пересматривать ли оценку и насколько часто. Сейчас же оценка может быть пересмотрена не чаще, чем раз в три года и не реже, чем раз в пять лет. До 20 декабря власти регионов должны сообщить правительству свое решение.

Как отметил председатель комитета по вопросам недвижимости Торгово-промышленной палаты Александр Каньшин, регионы вряд ли откажутся от возможности сделать оценку более высокой и тем самым увеличить поступления в бюджет в период кризиса. Однако сейчас, благодаря запрету на увеличение кадастровой оценки, предприниматели впервые могут прогнозировать свое налоговое бремя на несколько лет вперед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росреестра, за девять месяцев года в стране зарегистрировано свыше 29 тыс. заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. В ведомстве считают, что подобная динамика говорит о несовершенстве действующей системы кадастровой оценки и ее возрастающем социальном значении.