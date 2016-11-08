Хабаровск, 8 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В региональном парламенте начались традиционные для этого периода баталии за статьи бюджета. Со многими положениями финансовой политики на предстоящий период не согласны не только оппозиционеры, но и партия власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бонифацио Веронезе. Богач и бедняк

Читайте также: Миллиарды на соцнужды: бюджет Хабаровского края получил допсредства

В 2017 году общий объем доходов Хабаровского края составит 68 миллиардов рублей. Расходов будет куда больше — 77,7 миллиарда. Как следствие — дефицит, который составит 9,7 миллиарда рублей.

Против урезания расходов на здравоохранение аж на целый миллиард резко выступила глава профильного думского комитета Ирина Штепа.

«Такое снижение расходов на медицину невозможно. Понятно, что федеральный бюджет добавит, но добавят-то на лекарственное обеспечение. Но совершенно непонятно, почему мы полностью снимаем расходы на капстроительство и приобретение оборудования?» — возмутилась парламентарий.

Читайте также: Как помочь роженицам Хабаровского края — уволить последних гинекологов

Представители фракции КПРФ традиционно попеняли правительству края на то, что на важные программные нужды региона «денег нет», но зато они есть на пиар и аппарат краевого правительства.

«Если экономика растет, то почему вы урезаете бюджет так, что на него страшно смотреть? Почему на госпрограмму развития международной, межрегиональной, выставочно-конгрессной деятельности расходы выросли аж на 199%! На обеспечение деятельности уполномоченных в крае — 112%, Контрольно-счетная палата — 104%, содержание высшего должностного лица региона — 94%. Расходы на содержание председателя правительства, аппарата правительства, замов губернатора увеличиваются до 109%! Так же нельзя!» — считает депутат от КПРФ Виктор Постников.

Читайте также: Бюджет Хабаровского края: доходы уменьшатся, соцобязательства выполнить

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящем году бюджет Хабаровского края ожидает меньше субвенций из федерального центра. Ожидается, что доходы казны уменьшатся на 4 миллиарда. В середине октября, обсуждая бюджет на 2017 год, парламентарии края утверждали, что 70% казны будет потрачено на социальные нужды: здравоохранение, культуру, образование. Об увеличении расходов на содержание и пиар чиновников речь не велась. А строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных поселках, модернизацию первичного медицинского звена думцы и вовсе именовали «приоритетными».