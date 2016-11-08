Москва, 8 ноября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Российские самолеты не наносили авиаудары 7 ноября по жилым районам в пригородах Дамаска (Сирия), сообщения иностранных СМИ об этом являются фальшивками, сообщает представитель Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

По данным ведомства, 7 ноября полетов самолетов ВКС РФ в районах Восточная Гута и Дума не было. Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что ряд ударов по этим пригородам столицы Сирии нанесли российские самолеты.

Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии также сообщил, что ударов по вооруженным отрядам оппозиции, заявивших о прекращении боевых действий, ВКС РФ в минувшие сутки не наносили.

При этом со стороны незаконных вооруженных формирований стреляли: за сутки в пяти сирийских провинциях зафиксировано 38 обстрелов. В частности, в провинции Дамаск боевики обстреляли населённые пункты Хараста, Джаубар и Блелие, госпиталь Тишрин и высота с отметкой 612.