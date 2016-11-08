Москва, 8 ноября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ заочно обвинил двух командиров подразделений вооруженных сил Украины в применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Следствие установило причастность командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины подполковника Василия Зубанича к артиллерийскому обстрелу из тяжелых видов вооружения 15 июня 2016 года территории населенных пунктов Красногоровка и Старомихайловка (Донецкая Народная Республика).

Другой фигурант уголовного дела — командир первого батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВС Украины подполковник Михаил Прокопив — причастен к организации 24 и 28 марта 2016 года артиллерийских обстрелов Петровского и Киевского районов Донецка.

Зубаничу и Прокопиву заочно предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ. В настоящее время специализированное управление СКР по расследованию военных преступлений в Донбассе, созданное в 2014 году, ведет расследование нескольких десятков уголовных дел.