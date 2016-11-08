Челябинск, 8 ноября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын раскритиковал результаты проверки Счетной палаты РФ, которая выявила рост основного долга Южного Урала и нарушения при перекредитовании правительства региона. Глава ведомства назвал работу коллегии контрольного ведомства абсурдом и самовольной трактовкой закона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства финансов Челябинской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ провела проверки на предмет эффективности кредитования субъектов страны в банках в 2014, 2015 и 2016 годах. В результате аудиторы выявили рост основного долга Челябинской области в 1,3 раза, а также нарушения правительством региона бюджетного законодательства по превышению предельного объема заимствований на сумму более 2 млрд рублей.

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Основные претензии челябинского Минфина к ведомству Татьяны Голиковой состоят в том, что аудиторы якобы использовали неправильные методы оценки эффективности деятельности финансовых властей Южного Урала.

«В опубликованных результатах проверки говорится о росте объемов основного долга Челябинской области по кредитам в 1,3 раза. Но сама по себе динамика роста не информативна и никак не отражает реальную ситуацию в регионе. Чтобы понять, насколько критичен рост заимствований, надо оценивать абсолютные значения, а не разы», — заявил Андрей Пшеницын.

Таким образом, критичность роста заимствований в ведомстве предлагают оценивать по абсолютным значениям, а не в динамике. При этом в челябинском ведомстве настойчиво предлагают оценивать текущее положение по задолженности в сравнении с другими регионами.

«Стоит понимать, что у нас был сравнительно небольшой долг перед банками, в то время как многие регионы уже были более закредитованным. Рост произошел, когда все-таки пришлось брать кредиты. Однако до сих пор мы имеем сравнительно низкую долговую нагрузку и входим в число регионов с высокой долговой устойчивостью», — отметил Пшеницын.

«В период с 2014 по 2015 год включительно долг Челябинской области по коммерческим займам увеличился всего на 3 млрд рублей. При этом доля коммерческих займов по отношению к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета осталась неизменной — 13%, что говорит о низкой закредитованности региона. Если смотреть в целом по стране, то на 1 января 2016 года у 63 субъектов указанная доля превышала аналогичный показатель Челябинской области», — считает министр финансов региона.

С особой бескомпромиссностью подвергся критике метод анализа долгов Челябинской области.

«Нас обвинили в несоблюдении требований бюджетного законодательства и превышении предельных объемов заимствований на два млрд рублей при кредитовании в 2014 году. Это, конечно же, абсурд, самовольная трактовка закона, потому как выводы, сделанные аудиторами, противоречат действующим нормам Бюджетного кодекса», — заявил Андрей Пшеницын.

После критики действий аудиторов, в Минфине Челябинской области отметили эффективность своей работы, показав, что ведомство, при размещении свободных средств в банках, еще и заработало.

«В конце 2014 года ключевая ставка ЦБ взлетела до небывалых высот, а банки резко пересмотрели условия кредитования. В тот период ставки по займам были на уровне 20%, у нас же были открыты кредитные линии под процент в два раза меньше среднерыночного. Скажу честно, мы воспользовались этой ситуацией, разместили часть средств на депозите, в итоге на кредитах еще и заработали. Если смотреть на ситуацию в целом, то доходы по депозитам по итогам 2015 года превысили расходы на обслуживание коммерческих займов, привлеченных в конце 2014−2015 годах на 302 млн рублей, что свидетельствует о бюджетной эффективности наших действий», — отметили в министерстве.

«Но, зарабатывая, мы знали, что эти деньги, в соответствии с прогнозами кассового плана, понадобятся нам на погашение дефицита. Возможно, кто-то подумает, что можно было бы направить эти деньги на дороги или больницы, а не держать их банке. Но это не так. Нужно четко понимать, что это не свободные деньги, а средства, предусмотренные для расходов в более позднем периоде по уже утвержденным статьям бюджета. Мы могли бы, конечно, вернуть их в банк, но нам все равно пришлось бы брать кредиты, но уже по более высокой ставке», — пояснил министр финансов Челябинской области.

Андрей Пшеницын отметил также, что ждет обещанного от федерального контролирующего ведомства представления в адрес губернатора Челябинской области, на которое собирается ответить публично.

Добавим, в бюджете Челябинской области на 2016 год доходы были заложены в размере 112 млрд 785 млн 538 тыс. рублей, расходы — 121 млрд 504 млн 260 тыс. рублей. Дефицит составляет 8 млрд 718 млн 722 тыс. рублей. К октябрю бюджет был скорректирован: доходная часть составила 127 млрд 596 млн 900 тыс. рублей, расходная — 136 млрд 315 млн 600 млн рублей. Дефицит остался на прежнем уровне.

По данным Минфина Челябинской области, на 1 ноября размер государственного долга региона составил 27 млрд 953 млн 508 тыс. рублей. Из них банковские кредиты составляют 4 млрд 300 млн 619 тыс. На 1 октября размер госдолга составлял 30 млрд 522 млн 269 тыс. рублей, на 1 февраля — 33 млрд 445 млн 633 тыс. рублей, то есть с начала года долговая нагрузка региона уменьшилась почти на 5,5 млрд рублей. Так, в конце октября регион погасил 22 кредита на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. Долги были погашены за счёт собственных средств в размере 2 млрд 568 млн 700 тыс. рублей и бюджетного кредита, выделяемого по минимальной ставке — 0,1%. Минимизация затрат на обслуживание коммерческих займов — одна из главных задач, поставленных губернатором, отмечают в Минфине.

Добавим, с января 2014 года Челябинскую область возглавляет Борис Дубровский, который имеет солидный опыт на ведущих предприятиях региона. С 2011 года он являлся генеральным директором и председателем правления ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 14 сентября 2014 года челябинцы избрали его губернатором. Борис Дубровский награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Почёта и знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».