Москва, 8 ноября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В течение минувших суток объем осадков, выпавших в Москве, достиг 19 мм и составил около 33% от месячной нормы, передает 8 ноября НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

С 1 ноября в столице уже выпало 49 мм влаги, что превышает 80% от нормы для последнего осеннего месяца, которая составляет 58 мм. Большая часть осадков пришлась на 6 и 7 ноября, когда шел обильный снег, а также на 8 ноября, когда шел дождь.

7 ноября в Московском регионе наблюдался замерзающий дождь — явление, при котором капли воды замерзают при соприкосновении с любой поверхностью. К вечеру 8 ноября специалисты прогнозируют в столице мороз, из-за чего на дороги и улицы могут покрыться льдом.