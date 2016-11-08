Коломна, Московская область, 8 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Футболисты «Коломны» могли специально пропустить шесть мячей от «Соляриса» в матче шестнадцатого тура группы «Запад» первенства ПФЛ. Такое предположение, как передает «Чемпионат», сделал главный тренер ФК «Коломна» Александр Бодров на послематчевой пресс-конференции.

Mota.ru Мяч

«Я же своих футболистов знаю, знаю их возможности, работал с ними, — сообщил Бодров. — Когда один раз игрок ошибается — это ладно. Но когда несколько раз и вся команда… Это делается умышленно».

Футбольный специалист не исключает, что некоторые из его подопечных делали ставки на тотализаторе, но подчеркнул, что никак не может это доказать.

Отметим, что на победу «Соляриса» с форой (-5,5) гола перед началом матча можно было поставить с коэффициентом 2.75.

Первенство ПФЛ.

«Солярис» — «Коломна» — 6:0.