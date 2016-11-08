Москва, 8 ноября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. После длинных выходных рубль держался относительно стабильно по отношению к ключевым соперникам. Эффект от восстановления доллара был нивелирован попытками отскока нефтяных котировок, что обусловило околонулевую динамику российской валюты, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Рубль чувствует себя достаточно уверенно, невзирая на повсеместную коррекцию доллара и вялые признаки восстановления Brent. Определенную поддержку российская валюта получила как рисковый актив на известиях о том, что ФБР решило не возбуждать уголовного дела в отношении Клинтон. По сути, победа любого из двух кандидатов на американских выборах не должна серьезно отразиться на курсе рубля», — пояснил Ковалев.

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«Однако сценарий с победой Клинтон выглядит более благоприятным для рубля именно как для рискового актива. На этом же факторе может восстановиться и нефть, что дополнительно поддержит российскую валюту. Поскольку USD 8 ноября, в день голосования, скорее всего, будет вести себя сдержанно, уже на открытии сегодняшних торгов нефтяной фактор может отправить пару доллар/рубль в район 63,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Стоимость евро к рублю выросла на 9,67 копейки и составила 70,6944 рубля. Курс доллара увеличился на 40,31 копейки и достиг показателя 63,9074 рубля. Нефть марки Brent выросла до 46,26 доллара за баррель.