Москва, 8 ноября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. С января 2019 года зарплата более 100 тыс. российских чиновников вырастет на 38%, сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

По данным аппарата правительства, зарплата федеральных чиновников увеличится в соответствии с планом мероприятий по развитию государственной гражданской службы на 2016 — 2018 годы. Рост произойдёт в основном за счёт оклада, соответствующие нормативные акты будут приняты в четвертом квартале 2018 года.

Зарплата госслужащих не индексировалась с 2014 года, отмечает издание. По словам директора агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, повышение оклада призвано в первую очередь компенсировать госслужащим негативный эффект инфляции.

По данным Росстата, средний размер заработной платы российских чиновников в федеральных государственных органах вырос за шесть месяцев 2016 года на 3,5%, до 99,9 тыс. рублей.

Самый большой размер зарплат среди гражданских чиновников отмечен в администрации президента, в среднем 208,6 тыс. рублей, в аппарате правительства — 181,8 тыс. рублей, а самый низкий зафиксирован в Федеральном агентстве по государственным резервам, чьи сотрудники в среднем получают по 39,6 тыс. рублей.