Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. На севере Камчатки в селе Пахачи коммунальные службы принимают все меры для поиска причин аварии на водопроводе, которая привела к «обезвоживанию» поселка — все жилые дома остались без воды. Пострадали более 400 местных жителей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, ведомство уже ведет проверку по факту этой коммунальной аварии.

Diepos.co.za Водопроводный кран

Отмечается, что местные власти организовали подвоз воды к домам и социальным объектам, но когда удастся устранить аварию, никто сказать не может. Более того, в селе есть резервный водопровод, но он пришел в негодность, и использовать его сейчас не представляется возможным.

«В настоящее время без холодной воды остаются 46 домов, из них 15 с центральным отоплением, и объекты социального назначения: детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт. Социальные объекты работают в штатном режиме», — отметила помощник прокурора.

Тем временем, местная электростанция и котельная работают в нормальном режиме, так как получают техническую воду из другого источника. Поэтому в домах тепло.

В селе проживает 441 человек, из них 66 детей, 4 человека относятся к категории социально незащищенных граждан. Село Пахачи расположено при впадении реки Пахача в Олюторский залив в 1277 км северо-восточнее от Петропавловска-Камчатского.