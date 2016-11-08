Москва, 8 ноября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. С технической точки зрения Brent подошла вплотную к сильной поддержке в районе 45,00 долл./баррель, которая может стать прекрасным трамплином для роста актива, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Eddlemanvc.com Добыча нефти

«Толчком может послужить любое агрессивное высказывание представителей нефтедобывающих стран. Кстати сказать, министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа уже заявил, что уверен в том, что сокращение добычи ОПЕК состоится в рамках договоренностей. Он подтвердил, что работа технического комитета уже идет и «пути назад нет», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: Нефть может восстановиться до $48

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 8 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне ожиданий президентских выборов в США и данных по недельной динамике запасов черного золота в стране. По состоянию на 07:58 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,24% — до $46,26 за баррель, цена на нефть марки WTI — опускалась на 0,04%, до $44,87.