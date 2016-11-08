Токио, 8 ноября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Японская компания Nikon рассматривает возможность сокращения около 1 тыс. рабочих мест в области полупроводникового производства и цифровых камер, заявили источники из компании Nikon, сообщает 8 ноября Kyodo.

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Сокращения в первую очередь могут коснуться завода по производству полупроводниковых приборов в городе Кумугая, расположенном в префектуре Сайтама. Сокращение может начаться в ближайшие два года. В настоящий момент компания Nikon рассматривает производство медицинских приборов в качестве одного из приоритетных направлений.

Напомним, до начала 1990-х годов компания Nikon занимала лидирующие позиции в производстве систем электронной литографии. Широкое распространение смартфонов привело к снижению спроса на рынке оптической продукции.