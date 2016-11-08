Москва, 8 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В центре внимания на этой неделе — президентские выборы в США. На валютных рынках градус накала растет, и в подобных условиях доллар первоначально может попасть под давление, а выигравшими могут стать традиционные валюты убежища: иена, франк и отчасти евро, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Пара USD/RUB все же не смогла удержаться выше 64,00, так как рынок сам испугался того, какими темпами увел Brent к отметке 3-месячных минимумов. Brent вплотную подошла к отметке 45,00 долл./баррель, причем на текущий момент все же появились факторы, способные, по крайней мере, остановить дальнейшее падение актива», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, у пары USD/RUB 8 ноября есть большие шансы продолжить коррекцию с ближайшей целью на отметке 63,45 и далее к 63,00», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Стоимость евро к рублю выросла на 9,67 копейки и составила 70,6944 рубля. Курс доллара увеличился на 40,31 копейки и достиг показателя 63,9074 рубля. Нефть марки Brent выросла до 46,26 доллара за баррель.