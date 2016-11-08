Мадрид, 8 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду, который недавно продлил контракт с мадридским «Реалом», планирует выступать на высоком уровне до 41 года.

Univision.com Криштиану Роналду

«Я всегда говорил, что «Реал» — это клуб моего сердца, — цитирует Роналду «Р-Спорт». — Я счастлив продлить контракт с «Реалом», для меня это особый день. Хочу продолжать творить историю вместе с лучшим клубом в мире».

При этом португальский нападающий добавил, что подписанный 5-летний контракт с «Реалом» не является для него «последним в жизни».

«Я хочу продолжать играть до 41 года, и ближайшие 5 лет я буду продолжать делать то же самое, что и раньше», — отметил Роналду.

Напомним, 6 ноября Роналду продлил контракт с мадридским «Реалом» до 30 июня 2021 года.