Нью-Дели, 8 ноября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Несчастные случаи, произошедшие во время фестиваля бога Солнца, стали причиной гибели как минимум 21 жителя индийского штата Бихар, сообщает Times of India.

Vietgiaitri.com Фестиваль бога Солнца в Индии

Трагедии случились 7 ноября, в последний день празднований, посвященных индуистскому божеству Сурье. Верующие в этот день должны выйти на берег водоема и встретить рассвет с подношениями Солнцу.

В округе Самастипур один взрослый и двое детей погибли, попав под скоростной поезд. Они переходили железнодорожные пути, чтобы добраться до близлежащего водоема. В других округах 18 человек утонули, выполняя утренний ритуал.

Несчастные случаи во время религиозных праздников и фестивалей для Индии не редкость. В сентябре в разных регионах страны погибли как минимум 28 верующих, посетивших фестиваль, посвященный богу мудрости Ганеше. Люди утонули во время ритуала, предполагающего погружение в воду глиняного изваяния божества.