Канберра, 8 ноября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Власти Австралии планируют найти страну, куда они могли бы переселить сотни беженцев, которые ищут убежище в Австралии, сообщает 8 ноября Associated Press.

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«Мы вели переговоры с третьими странами в течение длительного периода времени. Мы собираемся заключить соглашение», — заявил министр по делам миграции Австралии Питера Даттон.

Официальные представители Австралии подчеркнули, что третьей страной, которая может принят беженцев, является любая другая страна, кроме той, из которой прибыли беженцы и самой Австралии.

Напомним, на прошлой недели СМИ Австралии сообщили, что среди стран, которые готовы принять беженцев, пытающихся въехать в Австралию, могут оказаться США и Канада.

На данный момент около 1 тыс. 300 беженцев из Африки, Ближнего Востока и Азии ищут убежища в Австралии. Они расположены в лагерях беженцев на островном государстве Науру и Папуа-Новой Гвинеи.