Новосибирск, 8 ноября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В мэрии Новосибирска новое назначение — начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства назначен Андрей Колмаков. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, распоряжение мэр Анатолий Локоть подписал сегодня, 8 ноября. К работе на новом посту Колмаков уже приступил.

Пресс-центр мэрии Новосибирска Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Андрей Колмаков

На должности Андрей Колмаков сменил Сергея Клестова, который был уволен по собственному желанию в начале октября. Но стоит отметить, что Клестов неоднократно подвергался критике за срыв программы по капитальному ремонту.

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Андрей Колмаков закончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция» с квалификацией «юрист» и Новосибирский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в отраслях топливно-энергетического комплекса) с квалификацией «экономист-менеджер».

В 1983 году он начал работать учеником электромонтажника, электромонтажником первого разряда на заводе № 401 ГА, после службы в армии в 1986 году вернулся на предприятие и до 1990 года работал там электромонтажником первого, второго разряда, электромонтажником по оборудованию летательных аппаратов, радиомонтажником, монтажником радиоспециального оборудования летательных аппаратов.

С 1990 по 1996 год служил в органах внутренних дел. Потом два года был старшим специалистом службы экономической безопасности Генеральной дирекции Промстройбанка России по Новосибирской области, затем год — начальником отдела экономической безопасности ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами Восточной нефтяной компании», с 1999 по 2001 год он — заместитель директора по топливообеспечению ОАО «Новосибирскэнерго», а с 2001 по 2003 год — заместитель генерального директора ЗАО «Компания Энергокомплект». С 2003 по 2005 год Колмаков занимал должность генерального директора ЗАО «Развитие и инвестиции малой энергетики», а с 2005 по 2009 год — заместителя директора по развитию, заместителя директора по экономике и развитию филиала «Генерация» ОАО энергетики и электрофикации «Новосибирскэнерго». С 2009 по 2013 год он становится финансовым контролером, директором по общим вопросам ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», а в 2013—2014 годах — заместителем директора ООО «Центр промышленной комплектации». Последние два года, с 2014 по 2016 год, Андрей Колмаков находился в должности директора МУП «Энергия».