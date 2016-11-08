Москва, 8 ноября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 7 ноября валюты закрылись разнонаправленно. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,08%, до 63,63 рубля, евро/рубль снизился на 0,51%, до 70,30 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

В понедельник торги открылись резким ростом по доллару и евро. Рынок отыграл пятничное ослабление рубля на рынке форекс, так как Мосбиржа была закрыта из-за национального праздника. Максимальный курс по доллару США зафиксировался на отметке 64,16 рубля, по евро — 70,98 рубля.

Покупателям иностранных валют не удалось продолжить повышательную динамику, поскольку к открытию торговой сессии нефть сорта Brent подорожала на 1,55%. К закрытию торгов рубль почти полностью отыграл потери у доллара США и вышел в плюс против единой валюты.

Ключевым событием для всех рынков будут президентские выборы в США. Опросы показывают, что вероятность победы Хиллари Клинтон выше, чем Дональда Трампа. Она вырвалась вперёд за день до выборов. Её позиции укрепили новости от ФБР. Бюро не нашло в её электронной переписке никаких преступлений. Опросы Bloomberg показывают, что за Хиллари Клинтон готовы отдать свой голос 44% респондентов, Дональда Трампа — 41%.

До объявления первых результатов голосования 9 ноября серьезных движений по рублёвым парам ожидать не стоит. Волатильность на рынках повысится при поступлении первых результатов.

Победа Клинтон ожидаема трейдерами, поэтому рубль отреагирует укреплением. При победе Трампа рубль подешевеет к доллару до 64,70−64,95, не выше. Эффект от результатов голосования в США будет краткосрочным. После президентских выборов, трейдеры переключатся навстречу ОПЕК и динамику нефти.

Если на торгах в Европе котировкам на Brent удастся преодолеть зону $46,45 — $46,55, то курс доллара снизится до 63,35 рубля. По паре евро/рубль дорога открыта к 69,85 рубля.