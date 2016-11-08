Нью-Дели, 8 ноября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Россия может поставить в Индию 464 танка Т-90МС. Соответствующую сделку одобрила комиссия министерства обороны Индии по оборонным закупкам, сообщает Times of India со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-90МС

По результатам заседания комиссии одобрены закупки для вооруженных сил Индии истребителя Tejas, 464 танка Т-90, 15 вертолетов и 598 индийских беспилотников общая сумма расходов составит 670 млрд рупий (около $10 млрд).

Из них на закупку танков Т-90 планируется потратить около $2 млрд, лицензионная сборка машин будет организована в Индии. Одобрение комиссии, являющееся обязательным для оформления госзаказа, не гарантирует заключение сделки, уточняет издание.

В настоящее время на вооружении ВС Индии стоят российские танки Т-72 и Т-90. Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90.