Хабаровск, 8 ноября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Набирающая обороты кампания по раздаче бесплатных дальневосточных гектаров затронула памятники истории и архитектуры. Региональные СМИ все чаще публикуют тревожные сообщения, передает корреспондент ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Участок земли с древними петроглифами Сикачи-Аляна стал доступен для всех желающих. Ситуация произошла из-за сбоя в электронной системе подачи заявок, сообщает газета «Московский комсомолец» в Хабаровске.

Уникальные наскальные изображения — петроглифы — нанесенные на базальтовые валуны в районе нанайского села Сикачи — Алян и села Малышево в Хабаровском крае в 2003 году были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На правом берегу Амура находится природный выход базальтовых пород. На них древними обитателями здешних мест нанесены (выдолблены) изображения лошадей и лосей, человеческих фигурок, сидящих в лодках людей, антропоморфных масок шаманов.

Ранние петроглифы ученые относят к неолитической осиповской культуре — XII — IX тысячелетие до нашей эры. Археологи полагают, что дикие лошади, изображенные на петроглифах Сикачи-Аляна, водились в Приамурье только в ледниковый период.

В СМИ Хабаровска появилась информация о том, что предприимчивые граждане якобы обещали огородить место расположения петроглифов забором и водить туда экскурсии за деньги.

Нашелся и соискатель уникального гектара. Это житель региона Дмитрий Степанченко. На своей странице в одной из социальных сетей, где молодой человек ведет своеобразный дневник получения гектара в различных районах края, он утверждает, что история «про забор» — выдумка журналистов: «Это мне отказали в выделении данного участка. Но на вопрос, «где указаны границы традиционных территорий КМНС?», никто так и не ответил. Написал в прокуратуру, будем разбираться. И что за вранье про забор?! В заявке на гектар нет поля для таких заметок. Да и действующие градостроительные нормы не позволяют это сделать!», — написал Дмитрий Степанченко.

Молодой человек, мечтающий создать собственный бизнес на бесплатном гектаре, подал уже 8 заявок. На своей странице в социальной сети Дмитрий утверждает, что из 8 запрошенных им участков ему не выдали ни одного: «Нормальные участки чиновники оформляют только своим. А другим — отказ», — утверждает Дмитрий Степанченко.

Однако, молодой человек не сдается и твердо намерен добиться получения участка в нужном ему месте, разумеется, с соблюдением требований закона.

Иначе, спокойно, без скандала, подошли к аналогичной ситуации в Сахалинской области.

Островной регион — настоящий «сундук с сокровищами» для мировой археологической науки. Здесь расположены стоянки и поселения древних людей, некоторым из них не менее 23 тысяч лет.

Под программу дальневосточного гектара попали, например¸ древние поселения «Щукинское — 1» и «Соловьевка-7» в Корсаковском районе. Последнее находится в бухте Лососей и представляет для ученых особый интерес: она сохранилась в виде раковинной кучи. В раковинных кучах не разлагаются древние кости, из которых можно получить бесценный генетический материал. Из такой стоянки можно извлечь огромное количество предметов быта древних цивилизаций, сообщило региональное агентство «Сахалин и Курилы»

В связи с особой ценностью исторических памятников, члены общественного Совета при министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области направили обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому и губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко. Реакция последовала незамедлительно: теперь на сайте, где каждый дальневосточник может оформить облюбованный сахалинский гектар, исторические и архитектурные памятники помечены как территории с особыми условиями использования. А это значит, что разрушать стоянки древних людей никто не посмеет: их охраняет закон. А вот сделать бесценные места настоящей культурной и туристической Меккой предпринимателям вполне по силам.

Как сообщало ИА REGNUM, в островном регионе все чаще дальневосточные гектары берут для коммерческих целей. В сфере интересов соискателей бесплатных участков — развитие туризма, сельского хозяйства, глубокой переработки рыбы и древесины, а также строительство детских спортивных площадок.