Вашингтон, 8 ноября, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама, выступая на митинге в Нью-Гэмпшире с агитацией за кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, рассказал избирателям об одном из самых худших дней в своей жизни.

Whitehouse.gov Барак Обама в Белом доме

Обама рассказал, что в начале своей избирательной кампании (девять лет назад) ему не давали «и минимального шанса» на президентство, а считали лишь «парнем со смешным именем». В попытках найти спонсоров для предвыборной кампании, американский политик приехал в Южную Каролину.

Он вспомнил, как плохо себя чувствовал в тот день, и промок под дождем еще перед тем, как сел в транспортное средство, и поехал выступать в зал городка Гринвуд, в котором его ждали около 15−20 человек.

«И я скажу вам, было похоже на то, что они (люди) не рады были меня видеть, как и я их — такие же злые и промокшие», — говорит политик.

При этом Обама добавил, что беседа с избирателями не клеилась и он думал, как поскорее покинуть город.

«К удивлению своему, я услышал откуда-то сзади — «зажигай!», — вспоминает Обама. — И все в комнате подхватили: «зажигай!». И кто-то сказал: «готов!». И все подхватили: «готовы!»

Что интересно, по словам действующего президента США, после этого он «тоже начал «зажигать», и почувствовать, что «готов», передает РИА Новости.