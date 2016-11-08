Новосибирск, 8 ноября, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец направил мэру города письмо с предложением рассмотреть возможность вернуть в собственность муниципалитета земельный участок на улице Богдана Хмельницкого, на котором до недавнего времени находился «Дом спорта» и пока еще стоит клуб «Отдых».

«Дом спорт» в 1970-ые годы

«Прошу рассмотреть возможность выкупа, либо возврата в муниципальную собственность земельного участка, расположенного по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 19 и ул. Б. Хмельницкого, 21, на котором были расположены клуб «Отдых и «Дом спорта», — сказано дословно в письме на имя Анатолия Локтя.

Прибаловец заявляет, что собственник готов на переговоры, и, на его взгляд, эту возможность надо использовать."По моему мнению, сейчас это единственный законный и реальный вариант предотвратить появление на Богданке этого жилого комплекса. Вариант конечно непростой, учитывая сложности городского бюджета. Но вести переговоры, пробовать найти компромисс стоит. Тем более, что вернув этот участок в собственность города, мэрия могла бы привлечь инвесторов, возможно в рамках государственно-частного партнерства, для строительства на этом месте нового спортивного и культурного сооружений. И такие желающие, насколько мне известно, есть», — написал на своей странице «Вконтакте» депутат горсовета.

Напомним, Новосибирск буквально взбудоражило сообщение о сносе «Дома спорта» на улице Богдана Хмельницкого, который был произведен в конце октября.

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О планах строительства на этом земельном участке жилого комплекса было известно давно. Еще в 2014 году московская компания — собственник хотела снести исторические объекты под будущее строительство. Уже тогда местные жители выступали против, готовили письма в мэрию. Застройщик, в свою очередь, предоставил заключение экспертизы — здания в аварийном состоянии.

По сути, власти уже мало что могут сделать в сложившейся ситуации. Еще в 2003 году эти два здания и земельный участок под ними были проданы Новосибирским заводом химконцентратов частному девелоперу. В то время мэрия могла выкупить их, но не сделала этого. Через шесть лет, в 2009 году, у городской власти была еще одна возможность повлиять на ситуацию. Но когда принимались правила землепользования и застройки, территорию эту отзонировали не как Р-4 — зона спортивных объектов, а как ОД-1 — общественно-деловую зону, где возможно строительство торговых, общественных, административных и жилых зданий высотой до 50 этажей. Теперь вид разрешенного использования земельного участка собственник выбирает сам, без каких-либо согласований из числа перечисленных в градостроительном регламенте зон.

В 2013 году собственник получил градостроительный план земельного участка — этот момент можно считать «точкой невозврата», после которой мэрия утратила какой-либо контроль над судьбой участка. В 2015 году застройщик обратился в мэрию и получил два разрешения на строительство на принадлежащих ему земельных участках: трех 20-этажных жилых домов с подземной автостоянкой и трансформаторными подстанциями и двух 13 — этажных жилых домов с подземной автостоянкой. Сейчас неравнодушные новосибирцы выходят на пикеты и митинги, требуя прекратить разрушение оставшегося клуба «Отдых» и признать улицу Богдана Хмельницкого объектом культурного наследия, сохранив исторические постройки на ней.

Жителей Новосибирска беспокоит то, что высотки не впишутся в исторический облик улицы, так как большинство зданий на ул. Богдана Хмельницкого не превышают 4 — 5 этажей.

На что застройщик парирует, что новые здания, которые планируется построить, полностью впишутся в архитектурный облик улицы — их украсят элементы сталинского ампира. На первой линии улицы будут здания в девять этажей, а ближе к сосновому бору построят высотки. Новый жилой комплекс будет состоять из пяти многоэтажек.

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2 ноября мэр города Анатолий Локоть подписал распоряжение о приостановлении разрешений на строительство на участках улицы Богдана Хмельницкого. Строительство было приостановлено до принятия Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области решения о придании улице статуса достопримечательного места.

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Но, как уверяют очевидцы, застройщик все равно продолжил работы, правда, пока внутри здания клуба «Отдых».

Признать улицу Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска достопримечательным местом могут из-за своеобразной архитектуры — сочетание сталинского ампира, европейского конструктивизма и европейской готики — крайне редкое для Сибири архитектурное явление. Построена улица в 1947—1955 годах 20 века на землях Верхне-Ельцовской лесной дачи. Кусочек лесного массива сохранился в виде парка «Сосновый бор» и поймы ручья Сухой Лог.