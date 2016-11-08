Киев, 8 ноября, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Отставка губернатора Одесской области Михаила Саакашвили намечалась еще летом 2016 года, однако была отложена на более поздний срок в связи с обязательствами, взятыми на себя политиком, передает Громадське ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Как пояснил источник в администрации президента Украины, в ходе личной встречи Михаил Саакашвили и Петр Порошенко договорились о том, что отставка Саакашвили будет перенесена в связи с его обязательствами, касающимися строительства трассы Одесса — Рени.

«Ничего из этого не было выполнено. Саакашвили просто сыграл на опережение, чтобы это выглядело красивее, — сам ушёл, а не отставили», — отметил собеседник издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в ходе брифинга экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении покинуть пост главы Одесской области. По его словам, он собирается «начать новый этап борьбы», в частности, противодействовать коррупции.