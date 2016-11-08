Барнаул, 8 ноября, 2016, 07:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае завершено строительство значимого объекта — 140 метрового моста на автомобильной дороге «Маралиха-Куйбышево-Чинета-Генералка». Об этом сообщает алтайское стройуправление. Причем возвести сооружение, которое входит в туристический маршрут «Большое золотое кольцо Алтая» и ведет к территории Тигирекского заповедника, подрядчику (ООО «Альянс», — прим. ИА REGNUM ) удалось на год раньше срока, установленного контрактом, а сам мостовой переход стал самым масштабным проектом 2016 года.

Алтайское стройуправление Автомобильная дорога и мост «Маралиха-Куйбышево-Чинета-Генералка»

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«Открытие любого моста — это значимое событие, ведь они соединяют два берега», — считает начальник КГКУ «Алтайавтодор» Василий Мотуз.

В случае с данным проектом это весьма актуально, так как объект этот являлся частью школьного маршрута, а также единственной переправой через реку Чарыш к двум населенным пунктам и Тигирекскому заповеднику. «Ширина моста составила 6 метров, грузоподъемность — порядка 80 тонн. Финансирование (свыше 180 млн. рублей) осуществлялось из средств краевого дорожного фонда.

«На объекте выполнено устройство опор и монтаж металлоконструкций пролетного строения, деревянной проезжей части в виде двойного продольного настила, укладываемого по поперечинам. Проведены берегоукрепительные работы, смонтирован водоотвод, а также высажено почти 2 тысячи новых деревьев», — отмечается в официальном сообщении алтайского стройуправления.

Напомним, проект моста был разработан с учетом возможного повторения паводка, произошедшего весной 2014 года. Движение по старой переправе, которая была возведена хозяйственным способом еще в 1994 году, со временем стало небезопасным. К тому же ее максимальная грузоподъёмность составляла не более 5 тонн, что также усложняло транспортировку продуктов и твердого топлива.

Всего в текущем году в регионе было построено 8 мостов. Новые объекты общей протяженностью 456 погонных метров появились в Заринском, Калманском, Баевском, Бийском, Краснощековском, Первомайском и Шипуновском районах. Еще 6 мостов было отремонтировано (в Алтайском, Быстроистокском, Заринском, Локтевском и Смоленском районах).