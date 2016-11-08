Нижневартовск, Югра, 8 ноября, 2016, 07:26 — ИА Регнум. В Нижневартовске затягивают сроки реконструкции одного из символов Югры — монумента Покорителям Самотлора, или «Алеши», как его принято называть у вартовчан. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

N-vartovsk.ru Монумент «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске

Этот монумент участвовал во всероссийском конкурсе на публикацию его изображения на новенькой купюре номиналом 2 тыс. рублей. 12-метровая фигура нефтяника, в поднятой руке которого горит факел, стоит на 10-метровом пьедестале из гранита. Монумент был oткрыт в 1978 году. У основания монумента зарыта капсула с посланием потомкам, вскрытие которой намечено на 2018 год. Памятник Покорителям Самотлора расположен на кургане Славы, радиус которого 60 метров. На перекрестке магистралей стоит мощная фигура молодого рабочего с горящим факелом в руке. Одна из дорог ведет к знаменитому озеру Самотлор.

Монументу, согласно контракту, необходима облицовка мемориальных стен гранитными плитами с именами нефтяников-первопроходцев, освещение территории памятника, его подсветка, благоустройство пространства вокруг него.

На сегодня подрядчиком реконструкции грандиозного монумента выступает тюменская фирма «Туран», которая выиграла аукцион, снизив первоначальную стоимость на 18%. При этом компания гарантировала, что до конца октября за 20,5 млн рублей завершит все работы по капитальному ремонту. Но на 1 ноября выполнено 14% от запланированного объема. Не установлены мемориальные плиты и декоративные элементы. Подрядчик не приступал даже к устройству освещения и подсветки вокруг монумента. Отставание от ранее утвержденного графика работ — 40−50 дней. Установившаяся минусовая температура уже не позволяет проводить необходимые работы, в дальнейшем это отразится на качестве.

«Очень стыдно, что при наличии финансирования, выделенного партнерами администрации города, работы в срок вновь не были завершены. Заканчивать работы будем уже весной», — констатировал глава Нижневартовска Василий Тихонов. К примеру, только «Роснефть» выделила на монумент 40 млн рублей. Именно эта сумма называлась при встрече прежнего главы Нижневартовска Аллы Бадиной с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

В самой компании пока не прокомментировали причины задержки. Дозвониться по указанным в открытом доступе телефонам не удалось.

Добавим, реконструкция символа Югры началась в мае 2015 года. Первым подрядчиком была компания «Юграгранит». Затем к работам приступило ООО «НовостройПроект» из Омска. А 7 июля контракт был подписан со строительной компанией «Туран». По данным мэрии, подрядчик вышел на реконструкцию «Алеши» с опозданием на 22 дня. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска в адрес руководства фирмы направил претензию и выставил штрафные санкции в размере более 1 млн рублей. Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде ХМАО, и, по словам директора департамента ЖКХ Нижневартовска Сергея Афанасьева, фирме будут выставлены новые штрафные санкции. Те работы, которые подрядчик выполнил и подтвердил документально, будут оплачены. Ориентировочно это около 2 млн 900 тыс. рублей.

Но уже понятно, что завершать работы будет другой подрядчик. Он определится по итогам торгов, которые намечены на май-июнь 2017 года. Закончится ли на этом круговерть с подрядчиками и отремонтируют ли югорского «Алёшу» уже в 2017 году, покажет время.