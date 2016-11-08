Вашингтон, 8 ноября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. На президентских выборах в США досрочно уже проголосовали примерно 44,9 млн человек — жители страны голосуют по почте или на избирательных участках, что предусматривает американская избирательная система. Такие данные приводит Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

При этом в сообщении агентства отмечается, что бюллетени, отправленные по почте, все еще продолжают поступать, поэтому цифра может вырасти.

Ожидается, что общее число граждан США, проголосовавших досрочно, может достичь 50 млн, или 40% от ожидаемого общего количества тех, кто примет участие в голосовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в США официально стартуют 8 ноября 2016 г. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и миллиардер Дональд Трамп.

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