Москва, 8 ноября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившиеся в иностранных СМИ сообщения о якобы нанесенных 7 ноября авиаударах российских ВКС по жилым районам в пригородах Дамаска, сообщает НТВ.

Mil.ru Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме в Сирии

По данным ведомства, в этот день самолеты ВКС РФ не выполняли полетов в районах Восточная Гута и Дума и не наносили ударов. «Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкое агентство Anadolu опубликовало сообщение о том, что самолеты ВКС РФ нанесли ряд ударов по пригородам Дамаска Восточная Гута и Дума.

По данным Минобороны РФ, в Сирии за сутки 7 ноября зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

В частности, боевиками, ранее заявившими о прекращении огня, из РСЗО кустарного производства, миномётов и стрелкового оружия были обстреляли населённый пункт Азизи в провинции Алеппо и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо. В провинции Дамаск обстрелам подверглись населённые пункты Хараста, Джаубар и Блелие, госпиталь Тишрин и высота с отметкой 612, в провинции Латакия — населённый пункт Айн-Слейма и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.