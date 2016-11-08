Ярославль, 8 ноября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. 8 ноября в Ярославле примерно в 04:20 утра произошло обрушение воздухоопорного купола легкоатлетического манежа на улице Чкалова. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы происшествия, сперва раздался резкий хлопок, затем достаточно быстро осела тканевая оболочка купола. Обошлось без жертв.

Dirsport.ru Внутреннее помещение легкоатлетического манежа

По предварительной информации, обрушение купола произошло в результате разрыва оболочки, не выдержавшей давления снега и порывов ветра.

«Разрыв оболочки произошёл не по шву — очевидный факт износа материала. Мы не раз предупреждали о плохом состоянии купола и необходимости его замены. Хорошо, что всё случилось именно ночью, когда в манеже отсутствовали люди», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля Александр Черепанин.

Административно-хозяйственные помещения легкоатлетического манежа в результате обрушения купола не пострадали. О состоянии имущества, находившегося непосредственно под куполом, пока говорить рано. В ближайшее время экспертами будет дана оценка возможности ремонта и дальнейшей эксплуатации существующей оболочки. Но наиболее вероятно, что потребуется её замена.

Воздухоопорная конструкция легкоатлетического манежа в Ярославле была установлена и введена в эксплуатацию в 2008 году.