Красноярск, 8 ноября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Тигрица Юнона и белый медведь Феликс из красноярского парка «Роев ручей» попытались предсказать исход выборов в США.

Пресс-служба Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Тыквы Трампа и Клинтон

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка, тигрице и медведю предложили предсказать, кто станет следующим президентом США: Дональд Трамп или Хиллари Клинтон. Для этого работники зоопарка вырезали на тыквах имена и портреты кандидатов на пост президента США. Затем тыквы наполнили мясом и рыбой и положили в вольеры к хищникам.

В итоге белый медведь Феликс «проголосовал» за Трампа, выбрав тыкву с его именем.

А тигрица Юнона предпочла тыкву с Клинтон.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента США состоятся уже сегодня, 8 ноября. Их первые итоги станут известны в России 9 ноября.

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Добавим, Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» был открыт 15 августа 2000 года. Основу для коллекции «Роева ручья» положили обитатели живого уголка заповедника «Столбы», а также звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка. Сейчас в красноярском зоопарке есть жирафы, пингвины, шимпанзе и многие другие виды экзотических животных.