Барнаул, 8 ноября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Коммунальное ЧП, из-за которого жители двух многоквартирных домов в Барнауле накануне остались без воды, устранено. Об этом сегодня известил пресс-центр барнаульской мэрии. Аварию на водоводе диаметром 300 мм. работники Барнаульского водоканала устранили сегодня в 5:00 (местн.). Для потребителей был организован подвоз воды.

«Наши новости» Коммунальная авария в Барнауле

Напомним, работа коммуникаций была нарушена вечером 7 ноября. Для проведения ремонтных работ потребовалось ограничить движение транспорта. Также в двух многоквартирных жилых домах на ул. Юрина и ряде организаций пришлось отключить холодную воду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени коммунальные ЧП в Барнауле стали происходить почти каждый день. Ямы и порывы происходят как в центре, так и в спальных районах города. Между тем, 2 ноября власти Барнаула разъяснили горожанам, что причинами участившихся коммунальных аварий являются подвижки грунта и изношенные коммунальные сети. И подобных ЧП в дальнейшем не избежать.