Анкара, 8 ноября, 2016, 05:33 — ИА Регнум. «Американские граждане сегодня идут к избирательным урнам, чтобы выбрать нового президента. И многие считают, что это будет выбор между «плохим» и «очень плохим» — пишет ведущее турецкое издание Hurriet сегодня, 8 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

«Независимо от результата, он будет ощущаться во всем мире. По иронии судьбы, если «плохой выбор» выиграет, многие вздохнут с облегчением, потому что второй кандидат считается «еще хуже». И кажется, что это действительно так.

В конце концов, Хиллари Клинтон много лет отработала в Конгрессе и в качестве госсекретаря США. И у здравомыслящих американцев, кажется, нет иного выбора, кроме как проголосовать за нее, учитывая, кто ее оппонент, вне зависимости от того, любят они Клинтон или презирают.

Дональд Трамп — тот, кого американцы могли бы назвать «пустозвоном», риторика которого нацелена на низшие слои населения. Он допускал ужасные выражения о мусульманах, меньшинствах и женщинах. Из-за этого многие известные американцы, от кинозвезд до ученых и аналитиков, уже не могут найти достаточно грубых прилагательных, чтобы описать его.

Трамп пытается создать впечатление, что его рейтинг только растет в ответ на эти оскорбления. Однако сомнительно, что американцы будут рады президенту, которого столько раз называли «свиньей» и «собакой».

Тем не менее высокий рейтинг Трампа свидетельствует о кризисе демократии в США. Его популизм вынес его к высотам, которых он не достоин.

При этом он поддерживается классом американцев, с которым не имеет ничего общего. Еще одна ирония заключается в том, что «богобоязненные американцы», которые поддерживают его, по-видимому, готовы простить его неэтичное поведение.

О внешней политике Трампа остается только догадываться. Он говорит, что хочет «снова сделать Америку Великой в мире», но пока это просто лозунг.

А Клинтон — не тот президент, кто может «сделать Америку Великой», но ее разумные соотечественники и мир от нее этого и не ждут. Они ожидают, что она хотя бы вернет уважение к США в мире.

Многие говорят, что она будет продолжать дело администрации Барака Обамы. Но есть признаки, что все может пойти по-другому.

Обама подвергается критике за его подход в Ираке и Сирии. На Ближнем Востоке многие утверждают, что он отказался от международного лидерства во время кризиса. Его собственный государственный секретарь США Джон Керри считает, что США должны были действовать более активно.

Клинтон, скорее всего, будет более активна в этом отношении. Ожидается, что она готова «держать руку на пульсе» этой части мира и готова более тесно сотрудничать с региональными союзниками для достижения общих целей.

Но что можно говорить точно, с одним региональным союзником и она, и Трамп гарантированно будут иметь проблемы в случае победы. Это Турция. В настоящее время обе страны настолько расходятся по ключевым вопросам, что это, скорее всего, сохранится в обозримом будущем.

Некоторые турецкие СМИ хотели бы, чтобы выиграл Трамп, несмотря на его высказывания о мусульманах. Вряд ли они считают, что его политика будет лучше для Турции. Они поддерживают Трампа, потому что считают, что он будет плох для Америки, страны, которую турки с каждым днем ненавидят все больше и больше.

Правительство в Анкаре официально не поддерживает ни одного кандидата на выборах в США. Связи между Анкарой и Вашингтоном в любом случае ожидает серьезная турбулентность, кто бы ни победил на сегодняшних выборах».