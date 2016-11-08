Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2016, 03:44 — ИА Регнум. На Камчатке в отношении должностных лиц главной детской больницы возбуждено дело по факту халатности. Решение об этом было принято после проверки случая с 4-летним мальчиком, который ослеп из-за оказания ему некачественной медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном комитете региона.

jan Sefti

По словам следователей, халатность была допущена в больнице в период с сентября 2012 года по февраль 2013 года, но дело возбуждено только сейчас из-за того, что родители ребенка ранее не обращались в следственные органы, но обратились в суд, который решил, что больница должна выплатить компенсацию. После этого вердикта о случае стало известно и правоохранительным органам, которые и начали свою проверку.

Сейчас в СКР считают, что должностные лица главной детской больницы допустили халатность, так как небрежно отнеслись к своим обязанностям по организации достаточной штатной численности медицинского персонала. В частности, не было офтальмолога и мальчику не была оказана соответствующая помощь.

«Это по неосторожности привело к наступлению тяжких последствий — развитие не диагностированного ранее заболевания, повлекшего потерю зрения обоих глаз», — говорят в СКР, отмечая, что расследование продолжается.

Родителям мальчика, который ослеп, удалось отсудить у больницы региона 9 млн рублей в качестве компенсации вреда — 5 млн должен получить сам ребенок и по 2 млн рублей — его мама и папа. В суде также посчитали, что проблемы с врачами привели к позднему диагностированию заболевания.