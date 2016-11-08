Москва, 8 ноября, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Посольство США в Москве ожидает от российской стороны официального уведомления о задержании американского гражданина по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Отпечаток пальца

Как напомнили в американской дипмиссии, согласно консульским соглашениям одна сторона должна уведомлять о задержании или аресте гражданина другой страны в срок от одного до трёх дней. Отметим, что данное положение регулярно игнорируется властями США при задержаниях граждан РФ, на что многократно обращали внимание российские дипломаты.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября Следственный комитет сообщил о задержании в Москве гражданина США 1969 года рождения по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК России «Насильственные действия сексуального характера».