Бейрут, 8 ноября, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Представитель президента Сирии прибыл в Ливан с поздравлением Башара Асада к новому президенту страны Мишелю Ауну, сообщает Agence France Presse 8 ноября.

Alghad.com Мишель Аун

Сообщается, что Мансур Аззам стал первым официальным представителем Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, который посетил Ливан за последние шесть лет. Предыдущий визит, который состоялся в 2010 году, был совершен лично президентом Асадом.

Выступая после встречи, Аззам сообщил журналистам, что главы государств надеются на «новую эру» в отношениях между странами, которая принесет «стабильность и безопасность для братского Ливана».

Ранее 7 ноября Ливан с поздравлением президенту посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который во время встречи назвал окончание политического кризиса в стране и избрание Мишеля Ауна «победой для всех ливанцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября новым президентом Ливана, спустя два года «безвластия» в стране, стал 81-летний христианин, генерал Мишель Аун, которого считают «ставленником Ирана» и «другом Хезболлы».

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В момент избрания «парламент вздохнул с облегчением», а на улицах Бейрута начались торжества сторонников Ауна и «праздничная стрельба». И это не удивительно: срок предыдущего президента Мишеля Сулеймана завершился в мае 2014 года, с тех пор парламент 45 раз пытался избрать нового лидера, но не смог этого сделать из-за политических разногласий.

По Конституции Ливана, являющегося многонациональным и многоконфессиональным государством, пост премьер-министра зарезервирован для суннитов, президентом должен быть христианин-маронит, а спикер парламента должен быть шиитом. Достичь согласия между разными фракциями и положить конец политическому кризису в стране удалось благодаря позиции лидера суннитов Саадом Харири, который поддержал кандидатуру Ауна 21 октября.