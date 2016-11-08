Москва, 8 ноября, 2016, 03:18 — ИА Регнум. В Сирии 7 ноября подписаны соглашения о примирении с представителями ещё девяти населённых пунктов в провинциях Латакия, Хама и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны

Уточняется, что общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 904.

Также продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населенном пункте Муаддамия Аш-Шам провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

«Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 69», — говорится в документе.

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Сообщается, что при участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. В рамах гуманитарной акции в Алеппо 7 ноября в районе Шариа-Фейсал населению было передано 720 пакетов с хлебом.

«Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований», — говорится в информационном бюллетене.

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