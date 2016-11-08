Вашингтон, 8 ноября, 2016, 03:06 — ИА Регнум. Накануне президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа на 4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого журналом Economist совместно с социологическим центром YouGov.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого?

Согласно опубликованным данным, отдать свой голос на выборах за Хиллари Клинтон намерены 45% опрошенных, за Дональда Трампа — 41%. Уточняется, что опрос проводился в период с 4 по 7 ноября среди 3677 респондентов.

Напомним, днём ранее результаты своего опроса обнародовали телеканал ABC News и газета The Washington Post. Согласно их данным, за Хиллари Клинтон собираются проголосовать 48% респондентов, за Дональда Трампа — 43%.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и миллиардер Дональд Трамп.

Читайте подробнее об этом:

Выборы США на финишной прямой — главное за сегодня

Выборы в США: Америка никогда не будет прежней

Выборы в США: кто бы ни победил, России легче не станет