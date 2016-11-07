Москва, 8 ноября, 2016, 02:50 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 7 ноября зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

В частности, боевиками, ранее заявившими о прекращении огня, из РСЗО кустарного производства, миномётов и стрелкового оружия были обстреляли населённый пункт Азизи в провинции Алеппо и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо. В провинции Дамаск обстрелам подверглись населённые пункты Хараста, Джаубар и Блелие, госпиталь Тишрин и высота с отметкой 612, в провинции Латакия — населённый пункт Айн-Слейма и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

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Террористами из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия обстреливались кварталы «3000», «1070», Аль-Майдам, Рамуси, Ариан, Аз-Захра, Биньямин и Эль-Машарка в городе Алеппо, а также военная академия Эль-Асад, торговый центр «Кастелло» и район бывшего военного училища.

В провинции Дамаск террористами были обстреляны спортивная площадка в Джаубаре, лагерь беженцев Эль-Вафидин в районе Думы, а также населённые пункты Арбин, Хайш-Наср и Байтима. Обстрелам подверглись населённый пункт Махарда провинции Хама и ТЭС в его районе, а также город Хомс.

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«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

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