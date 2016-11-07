Сирт, Ливия, 8 ноября, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Американские военные готовы возобновить бомбардировки ливийского Сирта, часть районов которого до сих пор удерживается «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) по просьбе правительства национального единства Ливии, сообщает Reuters 8 ноября.

European Commission DG ECHO Сирт, Ливия

«Если необходимы дополнительные воздушные удары — мы готовы произвести эти воздушные удары», — сообщил журналистам представитель Пентагона Питер Кук.

По его словам, с начала года ВВС США нанесли в Ливии 350 авиаударов, однако последний был нанесен 31 октября. По информации ливийских военных, к этому сроку в Сирте оставалось всего «несколько десятков» боевиков ИГИЛ (запрещена в России), однако войскам не удается с ними справиться, по причине чего правительство снова запросило Пентагон о возобновлении воздушных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, город Сирт в Ливии был взят под контроль боевиками «Исламского государства» (запрещена в России) в начале 2015 года. Операция правительства национального единства Ливии по освобождению Сирта от боевиков началась весной 2016 года, с 1 августа операция поддерживается с воздуха ВВС США.

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Уже 2 августа военные отчитались о «контроле центральных районов», в середине августа заявлялось о «полном контроле города», в конце августа — об «освобождении» Сирта. В сентябре Пентагон опроверг все предыдущие заявления, но подтвердил, что ливийская армия «близка к победе».

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В октябре сообщения из Сирта были более скромными — в середине октября ливийские военные информировали, что войска «заняли две улицы» в Сирте, однако понесли потери. В конце месяца военные в очередной раз отчитались, что исламисты, которых «осталось несколько десятков», были «загнаны в угол».

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Бои в Сирте продолжаются до сих пор. Операция уже вызвала жесточайшую гуманитарную катастрофу, правозащитники из Международного корпуса врачей (IMC) сообщают, что в городе, осажденном правительственными войсками Ливии при поддержке США, наступил «коллапс» медицинской системы.

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С 2011 года Ливия находится в состоянии затяжного гражданского конфликта. Правительство национального единства не контролирует многие районы страны, которая так и не оправилась от гражданской войны, инициированной нынешними «союзниками» Ливии, США. С 2014 года на территории страны также действуют боевые отряды «Исламского государства» (запрещена в России).