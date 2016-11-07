Москва, 8 ноября, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Простому американскому обывателю внушают мысль о том, что вскоре Россия нападёт на США: демонизация России и Путина зашкаливает. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, профессор МГИМО (У) МИД РФ, директор Института демократии и сотрудничества (Нью-Йорк, США) Андраник Мигранян.

Кукрыниксы. Не удержаться. 1971

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«Демонизация России зашкаливает, демонизация Путина зашкаливает, и, конечно, простому американскому обывателю пытаются внушить мысль, что Америка в опасности, Россия вот-вот нападёт на Америку, оккупирует эту страну, всех там погонит в ГУЛАГ, и поэтому надо принять ответственное решение», — обозначил политолог.

«Трамп говорит, что НАТО — устаревшая и непонятная структура, надо перестроить эту организацию, она не имеет никакой цели для существования, — продолжил Андраник Мигранян. — Каждая бюрократия пытается защитить собственные интересы, натовская бюрократия пытается найти для себя возможность вечно существовать, получать огромные зарплаты, поэтому им это очень выгодно. Истеблишмент, который назначает генерального секретаря НАТО, сегодня выступает за Хиллари, а Хиллари говорит, что она сделает Америку снова мировым жандармом… Американский народ, между прочим, к этому не готов, потому что последние десятилетия показывают, что народ от всего от этого уже устал: бесконечные войны, бесконечные nation building и state building. Даже такая огромная экономика этого не выдерживает, ресурсов нет, из этого ничего не получится. Времена мировых жандармов прошли».