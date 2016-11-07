Киев, 8 ноября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Заявления Михаила Саакашвили об отставке с поста губернатора Одесской области пока не поступало в правительство Украины. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь украинского премьер-министра Дмитрий Столярчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нереализованные планы

«Документы по заявлению об отставке ещё не поступили в кабинет министров», — отметил Столярчук.

Он добавил, что правительство готово дать согласование, если такое заявление от Саакашвили поступит, однако напомнил, что «решение об освобождении от должности председателя областной госадминистрации является прерогативой президента».

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объявил о решении покинуть свой пост и «начать новый этап борьбы». Экс-президент Грузии пообещал бороться до «полной победы» и избавить Украину от «коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах майдана».

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