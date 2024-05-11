Москва, 8 ноября, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Хиллари Клинтон становится заложницей антироссийской риторики, и в случае победы на президентских выборах ей придётся и дальше делать шаги противостояния. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил политолог Сергей Михеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтон

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«Клинтон становится заложницей собственной антироссийской риторики, потому что понятно, что у России и США есть разность интересов, предположим, это некий фундамент. Но сейчас в Америке в ходе избирательной кампании Хиллари выстраивает целую пирамиду ненависти, которая на самом деле на фактах не зиждется. Фактов нет, она просто накручивает эту истерику для того, чтобы победить», — считает политолог.

По мнению эксперта, на фоне нынешних заявлений Клинтон о том, что Россия вмешивается во внутреннюю политику США, в случае победы на президентских выборах ей придётся и дальше делать шаги, чтобы противостоять.

«Она была госсекретарём, во внутренней политике она слаба, внешняя политика — это её конёк. Она будет пытаться канализировать все проблемы на внешнюю сферу, и это очень большая опасность, — добавил Сергей Михеев. — Грубо говоря, к реальности это не будет иметь уже никакого отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 ноября, состоятся выборы нового президента США. Основная борьба развернётся между демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом. В условиях минимального разрыва решающие голоса ожидают в колеблющихся штатах: Флориде, Пенсильвании, Огайо и Северной Каролине.