Кишинёв, 8 ноября, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Международный валютный фонд одобрил кредит для Молдавии в размере $178,7 млн, сообщает Associated Press 8 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лагард

По информации журналистов, Исполнительный совет МВФ в Вашингтоне одобрил выделение кредита, перечисления по которому будут производиться в течение трех лет. Первый транш в $36 млн будет переведен «немедленно».

МВФ «выражает надежду», что выделение денежных средств сподвигнет правительство Молдавии к продолжению банковской и судебной реформы страны.

По информации журналистов, ранее МВФ и Евросоюз заморозили денежную «помощь» Молдавии после «внезапного исчезновения» из трех молдавских банков $1 млрд, выделенного восточноевропейской стране в 2014 году. Однако сегодня вопрос кредитования Молдавии снова стал актуален в связи с президентскими выборами, которые многие считают ключевыми для судьбы бывшей советской республики.

Как передавало ИА REGNUM, в первом туре президентских выборов Молдавии, состоявшихся 30 октября, лидер Партии социалистов, «пророссийский» кандидат Игорь Додон набрал 47,98% голосов, председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду — 38,41%. Второй тур голосования состоится 13 ноября.