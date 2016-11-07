Москва, 8 ноября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. По причине неблагоприятных погодных условий в Подмосковье произошёл сбой в движении пригородных и пассажирских поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Betsy Weber Ледяной дождь

«В настоящее время на Московском направлении задерживается ряд пассажирских и пригородных поездов. Максимальное время отставания в графике движения не более 2 часов. Специалисты Октябрьской железной дороги делают всё возможное для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении.

В частности, на перегоне Подсолнечная — Клин был задержан пригородный поезд «Ласточка», следующий из Москвы в Тверь. На станции Решетниково задержан поезд «Ласточка» сообщением Тверь — Москва. Там же остановлен высокоскоростной поезд «Сапсан», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Москва.

Ранее СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС России сообщили, что сбой в движении поездов произошёл из-за обледенения контактных проводов. Вечером 7 ноября, напомним, на столичный регион обрушился ледяной дождь. На выездных трассах в Подмосковье в связи с непогодой образовались пробки.