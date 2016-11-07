Ереван, 8 ноября, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана работает над приобретением оперативно-тактических ракетных комплексов с дальностью стрельбы до 500 км. Интенсивные переговоры в этом направлении ведутся в том числе с Пакистаном. Об этом пишет «Независимая газета», цитируя слова командующего ракетными войсками и артиллерией Азербайджана генерал-майора Захида Гусейнова.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Военный парад в Ереване, 21.09.2016

Приобретение новых ракет для Азербайджана стало актуальным после того, как в Ереване на военном параде, посвященном Дню независимости Армении, были продемонстрированы сверхсовременные российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Причём переговоры о приобретении новейшего вооружения Азербайджан ведёт практически со всеми странами, которые производят подобное вооружение, в том числе с Россией, Турцией и Израилем.

Вообще, после парада в Ереване Азербайджан всячески пытается показать свою военную мощь. Для этого в ход идут не только информационные вбросы о скорой покупке современного вооружения, но и проведение крупномасштабных военных учений.

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с 12-го по 18-е ноября в вооруженных силах будут проведены крупномасштабные учения с целью проверки системы управления войсками и оружием в полевых условиях, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что на учения будут привлечены до 60 тыс. личного состава, более 50 единиц самолетов и вертолетов, более 150 единиц танков и бронетехники, a также до 700 систем ракетных войск и артиллерии.

Это уже вторые крупномасштабные военные учения Азербайджана за последний месяц. 3 октября в Нахичеванской автономной республике начались масштабные военные учения отдельной общевойсковой армии. По сообщению пресс-службы минобороны Азербайджана, к командно — штабным маневрам были привлечены воинские части, личный состав управлений и штабов, находящихся в подчинении группировки войск в граничащем с Турцией азербайджанском анклаве. «С применением имеющихся на вооружении новых и современных ракетно — артиллерийских систем, авиационных средств и другого вооружения и боевой техники подразделения выполнят задачи по уничтожению военно-стратегических объектов, находящихся в глубине обороны противника», — отметили в военном ведомстве республики.

Довольно нервную реакцию Азербайджана на появление на вооружении армянской армии ОТРК «Искандер» прокомментировал официальный Ереван.

«Еще одной провокацией является запланированные на следующую неделю в Азербайджане широкомасштабные военные учения, в которых, согласно Баку, будут вовлечены почти все вооруженные силы и техника Азербайджана, что является грубейшим нарушением международных обязательств по контролю над вооружениями. Таков ответ руководства Азербайджана на призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ к решению конфликта исключительно мирным путем и продвижению переговорного процесса», — заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 4-го ноября в Берлине в Фонде Фридриха Эберта.

Комментируя сообщения о крупномасштабных учениях и приобретении вооружения у Пакистана, председатель «Общеармянского союза офицеров запаса» Вардан Аветисян заявил, что в последние дни пропагандисткой машиной Азербайджана и его странами-союзниками намеренно муссируется идея о решении Карабахского конфликта со стороны Баку, путём развязывания долгой и решающей войны.

«В то время как мы заострили наше внимание на деятельность новоназначенного правительства, противник приводит в наивысшее состояние боевой подготовки практически всю армию, параллельно используя весь арсенал информационной борьбы, тем самым дав понять, что попытается достичь намерений, которые не сумел осуществить в апреле», — говорится в сообщении «Общеармянского союза офицеров запаса».

Общественная организация призывает командиров добровольческих отрядов, которые принимали участие в апрельской войне, мобилизовать всех добровольцев и сотрудничая с вооруженными силами, быть готовыми к любому повороту событий, особенно 11−18-го ноября.

Однако, в Карабахе сообщения об азербайджанских учениях приняли более чем спокойно. По словам премьера Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, после апрельской войны большую озабоченность у него вызывает внутренняя ситуация в Армении. «Те настроения, которые были в Армении, у меня вызывают большую тревогу, чем ситуация на передовой. Мы знаем, кто наш враг на переднем крае, что нас там ждёт. Но ситуация, которая в последние месяцы царит в Армении, меня больше беспокоит», — заявил карабахский премьер на совместном брифинге с главой правительства Армении Кареном Карапетяном в Степанакерте.