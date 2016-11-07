Париж, 8 ноября, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Из Франции сообщают о возгорании очередного смартфона Samsung, но на этот раз это уже не Galaxy Note 7, передает Associated Press 8 ноября.

Japanexperterna.se

По информации журналистов, проблема, аналогичная той, что уже вызвала отзыв смартфонов у пользователей по всему миру и отмену производства «флагманской» модели телефонов Samsung, произошла с другой моделью той же компании — Samsung Galaxy J5.

По словам жительницы Парижа Ламии Буирдане, ее телефон, купленный в июне месяце, «внезапно стал горячим» и «распух», что заставило ее «рефлекторно отбросить» смартфон. По видимому, сделано это было вовремя — по словам владелицы Galaxy J5, через несколько секунд телефон загорелся.

Представители компании Samsung пока никак не прокомментировали инцидент. Известно, что данный случай является первым свидетельством о возгорании данной модели.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания Samsung объявила об отзыве своей флагманской модели смартфона Galaxy Note 7 в начале сентября, после появления многочисленных свидетельств о «взрывах» и «возгораниях» нового телефона.

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В середине месяца представители компании заявили, что проблема была связана с аккумуляторными батареями телефона, и уже решена, после чего приступили к замене бракованных телефонов по всему миру.

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Тем не менее, в октябре компания сообщила о повторном отзыве Galaxy Note 7 и прекращении производства. Представители компании вынуждены были признать, что проблема не была решена, после появления новых заявлений пользователей о «взрывах» и «самовозгораниях» уже в новой партии.

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Скандал со «взрывающимися» смартфонами Samsung привел к убыткам компании в $2,6 млрд. Кроме того, по информации Банка Кореи, именно он являлся главной причиной падения рынков и резкого снижения роста ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2016 года.