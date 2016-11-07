Вашингтон, 8 ноября, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама после президентских выборов 8 ноября намерен отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми, передаёт Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме.

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По информации издания, Барак Обама и его старший советник Валери Джарретт в течение нескольких дней обсуждали возможные последствия отставки главы ФБР. Сообщается, что глава государства был возмущён решением бюро возобновить расследование по делу о переписке экс-госсекретаря, а ныне кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон менее чем за две недели до выборов. В то же время, как сообщил источник, Барак Обама не хотел противодействовать данному решению, опасаясь быть обвинённым в препятствовании правосудию.

Источник отметил, что советник всё же убедила Барака Обаму в необходимости уволить Джеймса Коми за его «непродуманное вмешательство» в ход президентской кампании.

Как передавало ИА REGNUM, несколькими днями ранее Барак Обама заявлял, что не верит в то, что директор ФБР хочет повлиять на выборы президенты США. Он выразил убеждение, что Джеймс Коми — «хороший человек», который «серьёзно подходит к служению обществу и стремится поступить правильно».

Добавим, 6 ноября стало известно, что ФБР отказывается от преследования Хиллари Клинтон. В письме, направленном в Конгресс, Джеймс Коми сообщил, что его ведомство завершило проверку недавно найденных новых электронных писем экс-госсекретаря, не обнаружив никаких материалов, которые могли бы стать причиной возобновления дела.

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