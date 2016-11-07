Красногорск, 8 ноября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Два человека попали под колёса электрички вечером 7 ноября в Ленинском районе Московской области, в результате чего один из них погиб, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

ИА REGNUM Электропоезд

Инцидент произошёл около 20:00 возле платформы «Калинино». Электропоезд следовал из Барыбино на Павелецкий вокзал Москвы. Обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.

Сообщается, что один человек в результате полученных травм скончался на месте, второй с тяжёлыми травмами госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ОАО «РЖД», за прошлый год жертвами происшествий в зоне движения поездов стали почти две тысячи человек, ещё около тысячи человек получили травмы. Основной причиной гибели людей и получения травм называется несоблюдение правил безопасности вблизи железной дороги. Отмечено также, что большая часть граждан, получивших травмы, находилась в состоянии алкогольного опьянения.