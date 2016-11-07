Гонконг, Китай, 8 ноября, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Государственный департамент США выступил с осуждением планов властей КНР по ограничению автономии Гонконга, сообщает Associated Press 8 ноября.

Гонконг

Официальный представитель Госдепа Марк Тонер призвал правительство Китая воздержаться от действий, которые «подрывают доверие» и нарушают принцип «одна страна — две системы», установленный между Гонконгом и КНР, в соответствии с которым автономия политической и экономической системы города должна сохраняться вплоть до 2047 года.

По словам Тонера, открытое общество с максимальной автономией политической и судебной власти «имеет важное значение для сохранения стабильности и процветания Гонконга».

Как сообщало ИА REGNUM, внутрикитайский спор, касающийся вопроса автономии Гонконга обострился на прошлой неделе — 4 ноября Всекитайское собрание заявило о рассмотрении нового основного закона Гонконга, начало обсуждений которого состоялось в прошедшие выходные.

Одновременно с этим правящей Коммунистической партией Китая были были прекращены полномочия двух депутатов Гонконга, обвиненных в «сепаратизме», на страницах газеты «Синьхуа» ряд высокопоставленных чиновников КНР заявил о том, что «чрезмерной свободой» Гонконга нужно что-то делать.

В ответ в Гонконге уже состоялось несколько массовых протестных акций, многие граждане пришли на них в масках и с зонтиками — в качестве напоминания о «революции зонтиков», которая бушевала на улицах «города-государства» два года назад.

Гонконг, крупнейший порт и финансовый центр на юге Китая, ранее бывший британской колонией, вошел в состав КНР в 1997 году. Согласно принципам, разработанным бывшим лидером Китая Дэном Сяопином, в отношении между Гонконгом и КНР сохраняется принцип «одна страна — две системы», который подразумевает значительную политическую, экономическую, судебную автономию «города-государства».

Действия властей КНР, воспринимаемые Гонконгом как «вмешательство во внутренние дела» часто приводило к политическим скандалам и массовым акциям протеста. Так, в 2014 году в Гонконге произошла так называемая «Революции зонтиков». Тысячи жителей города вышли на улицы, в столкновениях с полицией пострадали десятки человек. Поводом для протестов стала реформа избирательной системы Гонконга, которая, по мнению демонстрантов, ущемляла права жителей города и противоречила принципу «одна страна — две системы».